POL-HS: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr/ Zeugen gesucht

Heinsberg-Hückelhoven (ots) - Ein 50-jähriger Mann aus Wassenberg fuhr mit seinem Pkw VW Multivan auf der Autobahn 46 aus Richtung Kreuz Wanlo in Richtung Heinsberg. In Höhe des Parkplatzes Herrather Linde überholte er mit seinem Pkw mehrere Lkw sowie einen Pkw Porsche Cayenne. Kurz darauf überholte ihn dieser Pkw Porsche Cayenne seinerseits, setzte sich vor den Pkw des Wassen-bergers und bremste sein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund stark ab. Anschließend beschleunigte er und fuhr in Richtung Heinsberg davon. Kurz vor der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost traf der 50-jährige wieder auf den Porsche mit HS-Kennzeichen. Der Fahrer fuhr mit niedriger Geschwindigkeit ohne ersichtlichen Grund auf der linken Spur. Abermals musste der Wassenberger sein Fahrzeug stark abbremsen. Er fuhr an der Anschlussstelle Hückelhoven Ost von der Autobahn herunter und ordnete sich ein, um nach links abzubiegen. Auch der Fahrer des Pkw Porsche verließ die Autobahn und fuhr rechts neben das wartende Fahrzeug des Wassenbergers. Durch das Fenster beleidigte der Unbekannte den VW Fahrer und wirkte dabei sehr ag-gressiv. Der Fahrer des Porsche war etwa 55 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug eine Brille. Er war mit einem roten Pullover bekleidet, unter dem ein heller Hemdkragen zu erken-nen war. Der Mann sprach Deutsch und neben ihm saß eine Frau auf dem Beifahrersitz. Zur Klärung des Geschehens werden der Porschefahrer, seine Beifahrerin, sowie Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell