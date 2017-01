POL-HS: Verkehrsgefährdung mit Unfall/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots) - Am Freitag, 20. Januar, kam es zu einer Verkehrsgefährdung durch den Fahrer eines weißen VW Golf mit Düsseldorfer Kennzeichen. Wir informierten darüber bereits am Samstag, 21. Januar, mit Polizeibericht Nr. 021. Zur Klärung dieses Vorfalls bittet die Polizei Zeugen des Geschehens sowie Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des Pkw behindert oder gefährdet wurden und dies bislang nicht an-gezeigt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell