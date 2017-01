POL-HS: Vor der Polizei geflüchtet und Frau mit Hund gefährdet

Heinsberg-Karken (ots) - Am Freitag, 20. Januar, führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg eine Verkehrskontrolle auf der Roermonder Straße durch. Gegen 23.20 Uhr bemerkten die Polizisten einen Pkw, der aus Richtung Niederlande in Richtung der Kontrollstelle fuhr. Ohne zu blinken bog das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit jedoch vorher nach links in die Straße Holzgraben ab. Da der Verdacht bestand, dass sich der Fahrer der Überprüfung entziehen wollte, fuhren die Beamten ihm mit ihrem Streifenwagen hinterher. Der Autofahrer bog dann nach rechts ab in die Karkener Straße und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Bei ihrer Nachfahrt wurden die Beamten durch eine Passantin angehalten. Diese teilte ihnen mit, dass sie mit ihrem Hund auf der Karkener Straße spazieren ging, als das Fahrzeug, ein grüner Kleinwagen, mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu fuhr. Sie musste mit ihrem Hund von der Straße springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei konnte sie beobachten, wie der Fahrer rückwärts in eine Einfahrt fuhr und dort den Wagen abstellte.Dank dieses Hinweises gelang es den Beamten, den Fahrer sowie den Beifahrer des flüchtigen Pkw ausfindig zu machen. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige gefertigt. Zur Sachverhaltsklärung bittet die Polizei die Frau, die mit ihrem Hund durch das herannahende Fahrzeug gefährdet wurde, sich zu melden. Auch weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell