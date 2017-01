POL-HS: Einbruch und schwerer Verkehrsunfall

Kreis Heinsberg (ots) - Heinsberg Tageswohnungseinbruch

Am Samstagabend gelangten bisher unbekannte Täter in das Wohnheim auf der Straße Girmen. Im Wohnheim traten sie eine Zimmereingangstür ein. Es wurde Müll über die Möbel zerstreut und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Hückelhoven Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Samstag befuhr gegen 11:35h ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Hückelhoven die Jülicher Straße, aus Richtung Parkhofstraße kommend, in Richtung Doveren. An der Kreuzung zur Hilfarther Straße beabsichtigte er nach rechts in die Hilfarther Straße einzubiegen. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Hückelhoven befuhr aus seiner Sicht den linken Radweg der Jülicher Straße, aus Richtung Doveren kommend, in Richtung Parkhofstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt, er wurde im Krankenhaus behandelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell