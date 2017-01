POL-HS: Pressebericht Nr. 21 vom 21.01.2017

Kreis Heinsberg (ots) - Wegberg Handtasche geraubt Gestern Abend wurde gegen 22:00 Uhr auf dem Wiesenweg eine Frau überfallen. Die 26jährige war auf dem Weg von ihrer Arbeitsstelle nach Hause, als sich von hinten eine männliche Person näherte, ihr ein Messer an den Hals hielt und die Handtasche entriss. Der Täter war ca. 25 Jahre alt, ca. 188 cm groß und von kräftiger Statur, war dunkel gekleidet und hatte sich einen Kapuzenpullover in sein Gesicht gezogen.

Waldfeucht Einbruch in Einfamilienhaus Am Freitag wurde in den frühen Abendstunden in ein Haus auf der Sopericher Straße eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses wurde ein Fenster aufgebrochen, durch das man in das Haus gelangte. Es wurden alle Räume betreten und durchsucht. Der oder die Täter entkamen mit Bargeld und Schmuck.

Hückelhoven Einbruchsdelikte Durch den Keller gelangte man in ein Haus "An Bocketsmühle". Das Kellerfenster wurde zerstört und das gesamte Haus durchsucht. Es wurde Bargeld, Schmuck und ein Notebook entwendet. An einem anderen Haus derselben Straße wurde der Einbrecher vertrieben. Der Hausbewohner wurde durch Geräusche aufmerksam und störte durch das Einschalten des Lichtes eine Person, die offensichtlich versuchte, die Haustüre gewaltsam zu öffnen. An Romersmühle gelangten Personen durch die unverschlossene Haustüre in die Kellerräume und brachen dort zwei Kellerverschläge auf. Es wurden Elektrowerkzeuge entwendet.

Heinsberg Autofahrer verhält sich grob verkehrswidrig und verursacht Unfall Am Freitagmorgen wurde gegen 10:30 Uhr der Polizei ein Fahrzeugführer gemeldet, der durch seine aggressive Fahrweise auffiel. Schon auf der Autobahn in Richtung Heinsberg überholte dieser mit sehr hoher Geschwindigkeit Fahrzeug auf der Standspur. Hierbei handelte es sich um einen weißen VW Golf mit Düsseldorfer Kennzeichen. Im Baustellenbereich bei "Janses Matthes" überholte er auf der B221 im Baustellenbereich trotz Gegenverkehr. Obwohl der Gegenverkehr, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, in den Grünstreifen ausgewichen war, berührten sich die Fahrzeuge seitlich. Der weiße Golf fuhr unbeirrt weiter in Richtung Heinsberg. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte sich das Kennzeichen merken, zum Fahrzeugführer fehlen allerdings Angaben. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

i.A. Nause, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell