POL-HS: Graffiti an Gebäude/ Belohnung ausgesetzt / Polizei bittet um Hinweise

Geilenkirchen (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 16. November 2016 auf Donnerstag, 17. November 2016, wurden zwei im Rohbau befindliche Gebäude sowie ein Parkhaus an der Straße An der Friedensburg, durch Farbschmierereien beschädigt. Die Täter sprühten Graffiti auf mehrere Wände sowie Türen. Dabei entstand ein hoher Sach-schaden. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, setzt die Stadt Geilenkirchen deshalb eine Belohnung in Höhe von 300 Euro aus.

Die Schriftzüge - siehe beigefügte Bilder - sind markant, so dass sich die Ermittler durch eine Veröffentlichung Hinweise auf die Täter erhoffen. Zeugen sowie Personen, die die Schriftzüge erkennen und Angaben zur Identität der gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell