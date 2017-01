POL-HS: Rohre und Wasserhähne aus Wohnung entwendet

Übach-Palenberg (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 23. Dezember 2016 und Mittwoch, 18. Januar 2017, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Geilenkirchener Straße ein. Daraus entwendeten sie Metallrohre und Wasserhähne.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell