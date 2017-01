POL-HS: Kind von Pkw erfasst/ Polizei sucht Zeugen

Gangelt (ots) - Am Mittwoch (18. Januar) ereignete sich auf der Franz-Savels-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind aus Gangelt schwer verletzt wurde. Die 49-jährige Fahrerin eines Pkw, die aus Richtung Mindergangelt in Richtung Louisenring unterwegs war, fuhr im Gegenverkehr mit verringerter Geschwindigkeit an einem verkehrsbedingt wartenden Omnibus vorbei. Nach bisherigen Erkenntnissen lief zu diesem Zeitpunkt das Kind unmittelbar hinter dem Omnibus über die Fahrbahn der Franz-Savels-Straße. Das Mädchen wurde von dem Pkw der Gangelterin erfasst und dabei so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell