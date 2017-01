POL-HS: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Erkelenz Schwanenberg (ots) - Am Mittwoch, gegen 15:11 Uhr, befuhr eine 56jährige Wegbergerin mit ihrem Pkw den Lindchesweg, aus Richtung L19 kommend, in Richtung Rheinweg. Kurz nach der Kreuzung mit der Buscherbahn kam der PKW der Wegbergerin aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, und prallte frontal in einen Metallgitterzaun. Der Verkehr auf dem Lindchesweg ist dem Verkehr auf der Buscherbahn durch ein 'STOP-Zeichen' untergeordnet. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, der PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell