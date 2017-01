POL-HS: Terrassentüre aufgehebelt und Haus durchsucht

Gangelt-Niederbusch (ots) - Am Dienstag (17. Januar) durchsuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Haus an der Straße Am Krümmelbach. Zuvor hebelten sie eine Terrassentür auf und drangen in das Gebäude ein. Nach ersten Feststellungen ist Bargeld und Schmuck erbeutet worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell