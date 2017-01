POL-HS: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Heinsberg-Dremmen (ots) - Am Dienstag (17. Januar) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige Frau verletzt wurde. Gegen 07:05 Uhr war die Heinsbergerin mit ihrem schwarzen Pkw auf der Lambertusstraße in Richtung Grabenstraße unterwegs. Im Verlaufe der Fahrt übersah sie einen geparkten Lkw und prallte gegen dieses Fahrzeug. Dabei verletzte sich die Autofahrerin und wurde nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach weiteren Untersuchungen musste sie dort stationär verbleiben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell