POL-HS: Einbruch in Fitnesscenter

Wassenberg (ots) - Durch ein rückwärtiges Fenster drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 16. Januar, gewaltsam in das Gebäude eines Fitnesscenters an der Straße Auf dem Taubenkamp ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld sowie ein Laptop.

