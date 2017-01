Wegberg (ots) - Am Sonntag (15. Januar) brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr einen Verkaufswagen auf einem Parkplatz an der Straße Am Bahnhof auf. Aus dem Fahrzeug stahlen sie Getränkedosen und Lebensmittel.

