POL-HS: Terrassentür aufgehebelt

Erkelenz-Neu Immerath (ots) - Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, drangen unbekannte Täter zwischen Samstag (14. Januar), 18 Uhr und Sonntag (15. Januar), 10 Uhr, in ein Haus an der Straße Am Kirchenkamp ein. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

