POL-HS: Junger Mann vor Diskothek niedergeschlagen

Erkelenz (ots) - Am Sonntag (15. Januar) wurde gegen 02:25 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Viersen von einer bisher unbekannten Person geschlagen und dabei schwer verletzt. Der junge Mann hatte um diese Zeit in Begleitung eine Diskothek an der Neußer Straße verlassen. Im Bereich des Parkplatzes wurde er dann aus einer Gruppe von vier männlichen Personen heraus angesprochen und beleidigt. Um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, entfernte sich der Viersener mit seiner Begleitung in Richtung Wockerather Weg. Die vier folgten ihm und einer schlug ihn ins Gesicht. Als Zeugen hinzukamen, liefen die Unbekannten in ein angrenzendes Parkhaus und stiegen zunächst in einen Pkw. Anschließend liefen sie zu Fuß in Richtung Bahnhof davon. Der 16-Jährige wurde durch den Schlag schwer verletzt und musste nach erster Versorgung mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall sind aufgenommen. Um die Identität der Täter klären zu können, sucht die Polizei weitere Zeugen. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell