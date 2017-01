POL-HS: Strohmiete brannte

Heinsberg-Straeten (ots) - Gegen 4:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle am Samstag (14. Januar) der Brand einer Strohmiete in der Feldgemarkung Straeten gemeldet. Als die Feuerwehr am beschriebenen Ort eintraf, brannten bereits mehrere hundert Strohballen. Die Rettungskräfte nahmen die Löscharbeiten auf. Warum die Strohballen Feuer fingen, ist zurzeit noch nicht bekannt. Daher kann auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Beobachtungen machten, die mit die Feuer in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell