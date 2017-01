POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Geilenkirchen (ots) - Am Freitag, 13. Januar, stellte eine Anwohnerin der Heinsberger Straße gegen 19.15 Uhr fest, dass das Vordach ihres Hauses offenbar durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Beschädigung befindet sich in einer Höhe von etwa 2.60 Metern, so dass das unfallverursachende Fahrzeug größer gewesen sein dürfte. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

