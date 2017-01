POL-HS: Pressebericht des Landrat Heinsberg vom 15.01.2017

Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Einbruchsdiebstahl

Am 14.01.2017, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und ca. 21.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Kellertür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße Genehen auf und gelangten so in das Haus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand lediglich fest, dass ein Notebook entwendet worden war.

Erkelenz - versuchter Wohnungseinbruch

Am 14.01.2017 um 18.45 Uhr hörte die Wohnungsinhaberin eines Mehrfamilienhauses ein Geräusch aus dem Arbeitszimmer ihrer Wohnung in der Straße "In Terheeg". Sie selber befand sich zur Tatzeit im Wohnzimmer. Als sie nachschaute, bemerkte sie, dass das Fenster offen stand und informierte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass das Fenster aufgehebelt worden war. Beim Öffnen des Fensters stürzten die auf der Fensterbank stehenden Gegenstände zu Boden, wodurch die Geräusche entstanden. Durch die Anwesenheit der Geschädigten ergriffen die Täter die Flucht.

Hückelhoven - Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 14.01.2017 16.40 Uhr bis 18.10 Uhr schlugen unbekannte Täter die Verglasung einer Balkontür ein und gelangten so in das Innere eines freistehenden Einfamilienhauses in der Humboldstraße in Baal. Die Täter entwendeten Schmuck.

Heinsberg - Einbruchsdiebstahl

Bislang unbekannte Täter brachen am 14.01.2017 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.45 Uhr in eine Doppelhaushälfte auf der Prunkstraße in Karken ein, indem sie ein Schlafzimmerfenster aufhebelten. Die Täter öffneten mehrere Schränke und Schubladen, Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Wassenberg - Einbruch in Seniorenheim

In der Zeit vom 13.01.2017, 20.30 Uhr bis 14.01.2017, 05.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Aufenthaltsraum eines Seniorenheimes im Johanniterweg, indem sie kein Küchenfenster aufhebelten. Neben einem Kaffeeautomaten wurden die Kaffeekasse und zwei Schlüssel entwendet.

Erkelenz - Diebstahl aus Pkw

In der Oestricher Straße gelangte ein Täter auf noch unbekannte Art und Weise in einen Pkw, der dort in der Zeit vom 14.01.2017, 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr abgestellt war. Aus dem Handschuhfach wurden eine Geldbörse mit 2800 Euro Bargeld, EC-Karten und Ausweise entwendet.

Erkelenz - Diebstahl aus Pkw

Aus einem Pkw in der Rosenstraße entwendeten noch unbekannte Täter ein Taschenmesser, Schlüssel und eine geringe Summe Bargeld. Der Pkw war in der Zeit vom 13.01.2017, 17.30 Uhr bis 14.01.2017, 09.00 Uhr auf dem Grundstück des Geschädigten abgestellt.

Erkelenz - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 13.01.2017, 17.00 Uhr bis 14.01.2017, 12.00 Uhr entwendeten Täter aus einem Pkw in der Bernhardstraße eine Sonnenbrille und einen Fernbedienung für ein Garagentor. Wie die Täter in den Wagen gelangten, konnte noch nicht geklärt werden.

Hückelhoven - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 14.01.2017 und 08.10 Uhr kam es auf einem Fußgängerüberweg auf der Goethestraße / Breite Straße in Hilfarth zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 71 jährige Hilfartherin von einem Pkw eines 58 jährigen Linnichers erfasst, als diese den Überweg überqueren wollte. Der Pkw Führer fuhr die Geschädigte Dame zunächst nach Hause, sie musste jedoch später aufgrund ihrer schwereren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

i.A. Bronnenberg, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell