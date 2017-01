POL-HS: Dieselkraftstoff aus Tanks verschiedener Bagger abgezapft

Erkelenz-Lützerath (ots) - Im Verlaufe des 10. Januar (Dienstag) bzw. in der Nacht zum 11. Januar (Mittwoch) zapften bisher unbekannte Täter aus den Tanks zweier Bagger, die in der Feldgemarkung standen, mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Außerdem wurde in der Nähe von einer Pumpenanlage das Stromkabel entwendet.

