POL-HS: Exhibitionist zeigte sich an einer Sporthalle

Erkelenz (ots) - Etwa gegen 19 Uhr trainierten am Donnerstag (12. Januar) verschiedene Jugendliche in einer Sporthalle am Salierring. Von außen war eine männliche Person an ein Fenster herangetreten und machte die jungen Frauen auf sich aufmerksam. Als sie den Mann bemerkten, zeigte sich dieser ihnen in schamverletzender Weise. Sofort wurde die Polizei informiert, doch als die Beamten eintrafen war der Exhibitionist bereits verschwunden. Nach Angaben der Zeugen war der Mann etwa 60 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175cm groß und war von normaler Statur. Er machte einen ungepflegten Eindruck und hatte dunkle Haare, die ihm bis zum Kinn reichten. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke. Weitere Zeugen dieses Vorfalls oder Personen, die Beobachtungen machten, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten bzw. Angaben zur Identität des gesuchten Mannes machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell