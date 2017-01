POL-HS: Zwei Pkw BMW gestohlen

Übach-Palenberg (ots) - In der Nacht zum Freitag (13. Januar) stahlen unbekannte Täter zwei Pkw der Marke BMW. Ein schwarzes Fahrzeug der 1er Reihe mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) stand auf der Josefstraße. Der zweite Wagen, ein graues Modell der 5er Reihe mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) war vor einem Haus an der Klosterstraße abgestellt.

Auch an einem BMW der 1er Reihe, dieser parkte auf der Noldestraße sowie einen BMW der 3er Reihe, der auf der Carolus-Magnus-Allee abgestellt war, hatten sich Diebe in dieser Nacht zu schaffen gemacht. Doch es gelang ihnen nicht diese Pkw zu starten. So ließen sie die Wagen zurück, nahmen aber aus einem Pkw ein mobiles Navigationsgerät mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell