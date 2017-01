POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg-Straeten (ots) - Am Donnerstag (12. Januar) drangen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:25 Uhr, gewaltsam in ein Haus an der Römerstraße ein. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Was erbeutet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

