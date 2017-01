POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Zwischen dem 10. Januar (Dienstag), 20 Uhr und dem 11. Januar (Mittwoch), 10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Sportplatz an der Callstraße ein. Das Gebäude wurde durchsucht und verschiedene Werkzeuge und ein Baustellenradio gestohlen.

