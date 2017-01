POL-HS: Handtasche aus Pkw entwendet

Wegberg-Klinkum (ots) - Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, entwendeten unbekannte Täter aus einem schwarzen Pkw, dieser war auf der Straße Am Tömp abgestellt, eine Handtasche. Darin befand sich neben Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten auch ein Mobiltelefon. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (11. Januar), in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell