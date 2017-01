POL-HS: Fahrrad und Golftasche aus Garage gestohlen

Erkelenz (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (11. Januar) drangen unbekannte Täter in die Garage eines Hauses am Baumschulweg ein. Anschließend stahlen sie daraus ein schwarzes Mountainbike der Marke Corratec und eine Golftasche samt Golfschlägern.

