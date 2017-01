POL-HS: Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen

Übach-Palenberg (ots) - An einem auf der Barbarastraße stehenden Wagen schlugen unbekannte Täter in der Nacht zum 12. Januar (Donnerstag) eine Seitenscheibe ein. Dann durchsuchten sie das Fahrzeug. Entwendet wurde eine Handtasche, in der sich ein Fotoapparat und ein Ausweis befanden.

