POL-HS: Portemonnaie aus Pkw entwendet

Heinsberg-Waldenrath (ots) - Aus einem silbernen Pkw, dieser war auf der Straße An der Maar geparkt, entwendeten unbekannte Täter ein Portemonnaie samt Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Der Fahrer hatte den Wagen am Mittwoch (11. Januar) gegen 16:15 Uhr dort abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 06:45 Uhr bemerkt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell