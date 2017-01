POL-HS: Einbrecher hebelten Fenster auf

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Zwei Fenster einer Firma an der Von-Humboldt-Straße hebelten unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 10. Januar (Dienstag) auf. Dann drangen sie etwa gegen 03:50 Uhr in das Gebäude ein und durchsuchten alle Räume. Nach ersten Feststellungen fehlte Bargeld.

