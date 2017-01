POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Geilenkirchen-Gillrath (ots) - In ein Vereinsheim auf dem Sportplatz an der Bergstraße brachen unbekannte Täter am Diens-tag (10. Januar) ein. Zwischen 07:30 Uhr und 14:45 Uhr wurde an verschiedenen Türen und Fenstern gehebelt. Schließlich ist eine Scheibe eingeschlagen und das Gebäude betreten worden. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld erbeutet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell