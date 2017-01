POL-HS: Fußgänger von Pkw erfasst

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Dienstag (10. Januar) kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Mann aus Heinsberg schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit überquerte er die Fahrbahn der Straße Am Birnbaum, als ein 65-jähriger Mann, ebenfalls aus Heinsberg stammend, von der Boos-Fremery-Straße in die Straße Am Birnbaum abbog. Der Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der 84-Jährige schwere Verletzungen zu und musste nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell