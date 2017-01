POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Erkelenz-Gerderath (ots) - Zwischen dem 7. Januar (Samstag) und dem 9. Januar (Montag) hebelten unbekannte Täter zunächst den Eingang des Wintergartens eines Hauses an der Blatesstraße auf. Dann schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten in die Wohnung. Alle Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Feststellungen ist Schmuck erbeutet worden.

Am Montag (9. Januar), in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 17:10 Uhr, warfen unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Hauses auf der Straße An der Wolfskaul ein. Anschließend dran-gen sie in das Gebäude ein und durchsuchten die Wohnung. Gestohlen wurden ein Laptop und eine Spielekonsole.

