POL-HS: Tabakwaren aus Zigarettenautomaten gestohlen

Heinsberg/Übach-Palenberg (ots) - Am 9. Januar wurde angezeigt, dass am Sonntag (1. Januar) in Heinsberg auf der Magdeburger Straße und in Übach-Palenberg auf der Klosterstraße sowie der Südstraße jeweils ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet wurde. Aus allen Geräten wurden die Tabakwaren gestohlen. Wer Zeuge dieser Vorfälle war oder Angaben zu den Tätern machen kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 020452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell