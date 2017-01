POL-HS: Nötigung im Straßenverkehr

Wassenberg/Unterbruch (ots) - Ein 28-jähriger Mann aus Waldfeucht erschien bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach seinen Angaben fuhr er am Samstag (7. Januar) mit seinem schwarzen Pkw BMW gegen 21:40 Uhr entlang des Forster Weges in Richtung Rurtalstraße. Hinter ihm fuhr ein schwarzer Pkw Ford, dessen 31-jähriger Fahrer aus Wassenberg mit eingeschaltetem Fernlicht sehr dicht auffuhr. Schließlich überholte der Wassenberger und stellte sich mit seinem Wagen quer auf die Fahrbahn. Der Mann aus Waldfeucht konnte vorbeifahren und seine Fahrt in Richtung Heinsberg fortsetzen. Wieder fuhr der 31-Jährige mit eingeschaltetem Fernlicht sehr dicht hinter ihm her. Dann überholte er abermals und fuhr bis zur Heinsberger Straße in Unterbruch vor dem 28-Jährigen. Dort hielt der Wassenberger an, wendete und fuhr in Richtung Orsbeck zurück. Zur Klärung dieses Vorfalls sucht die Polizei noch Zeugen. Wer Beobachtungen machte, der wende sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

