POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen und Handtasche entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots) - Die Tat ereignete sich am Montag (9. Januar) nur innerhalb von fünf Minuten. Gegen 08:37 Uhr hatte eine Frau aus Erkelenz ihren silbernen Pkw auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Genender Straße abgestellt. Sie brachte ihre Kinder in die Tagesstätte und als sie gegen 08:42 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug fehlte ihre Handtasche samt Portemonnaie, Bargeld und Mobiltelefon.

