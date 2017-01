POL-HS: Wer legte Nägel und Schrauben unter parkende Fahrzeuge?

Geilenkirchen-Gillrath (ots) - Am Freitag (6. Januar) stellten die Bewohner eines Hauses an der Marienstraße gegen 14 Uhr fest, dass unbekannte Täter unter den Reifen ihrer Fahrzeuge diverse Nägel und Schrauben gelegt hatten. Da die Gegenstände vor Fahrtantritt bemerkt wurden, kam es zu keiner Beschädigung an den Reifen. Beide Pkw standen seit dem Abend des 5. Januar (Donnerstag) auf den Parkflächen vor dem Haus. Zur Klärung dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sucht die Polizei nach den oder dem Täter(n) sowie Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

