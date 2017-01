POL-HS: Polizeibericht vom 07.01.2017

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Einbruchsdiebstahl Im Tatzeitraum 02.01.2017, 12:00 Uhr bis 06.01.2017, 12:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Straße "In Gerderhahn". Nachdem mehrere Räume durchsucht wurden, ließen die Täter augenscheinlich jedoch nichts mitgehen.

Heinsberg - Einbruchsdiebstahl Unbekannte Täter drangen am Nachmittag bzw. frühen Abend des 06.01.2017 in ein freistehendes Wohnhaus an der Schierwaldenrather Straße ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde hier Bargeld.

Hückelhoven - Pkw-Aufbruch Am 05.01.2017, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen an der Rheinstraße abgestellten Pkw, Nissan, mit AC-Kennzeichen auf und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell