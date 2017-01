POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Wassenberg (ots) - In den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Gladbacher Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (6. Januar) ein. Das Gebäude wurde durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren entwendet.

