POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Beeck (ots) - In ein Haus an der Straße Spanische Kall drangen unbekannte Täter zwischen dem 1. Januar (Sonntag) und dem 5. Januar (Donnerstag) gewaltsam ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig gesagt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell