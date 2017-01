POL-HS: Versuchter Pkw-Diebstahl

Übach-Palenberg (ots) - Etwa gegen 23:45 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter am Donnerstag (5. Januar) einen weißen BMW zu stehlen, der vor einem Haus an der Rochusstraße abgestellt war. Der Eigentümer bemerkte zu dieser Zeit eine männliche Person, die sich an seinem Wagen zu schaffen machte. Als er ihn daraufhin ansprach, lief der Mann in Richtung Roermonder Straße davon. Dort wartete offensichtlich ein Komplize, der ebenfalls flüchtete. Kurz darauf hörte der Zeuge einen hochmotorisierten Wagen starten, der in unbekannte Richtung zügig davonfuhr. Wer Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten oder Angaben zum Fluchtfahrzeug bzw. der Identität der beiden Personen machen kann, der informiere bitte das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

