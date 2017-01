POL-HS: Fahrer eines silbernen Audi und Zeugen gesucht

Waldfeucht (ots) - Am 5. Januar (Donnerstag) befuhr gegen 17:30 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Waldfeucht mit seinem grünen Pkw VW Golf die Kreisstraße 5n von Schleiden nach Aphoven. Auf dieser Strecke überholte er einen silbernen Pkw Audi A 4. Der Fahrer dieses Wagens folgte dem Golf und betätigte dabei mehrfach die Lichthupe. Schließlich hielt der junge Mann, nach seinen Angaben in einem Vorort von Waldfeucht an und auch der Audi stoppte. Der Fahrer kam dann zum Wagen des 24-Jährigen und es folgte eine Diskussion. Dann öffnete der Unbekannte die Fahrertür des VW und zog den jungen Mann aus seinem Wagen. Er griff ihn tätlich an und fuhr dann davon. Nach Angaben des Waldfeuchters war der Audifahrer etwa 35 Jahre alt, ungefähr 170cm groß, hager und sprach hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einer bestickten Jeansjacke. Der Audi trug ein Heinsberger Kennzeichen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und Personen, die Angaben zu dem Audifahrer machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell