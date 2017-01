POL-HS: Geldautomat wurde gesprengt

Tüddern (ots) - In der Nacht zum Freitag (6. Januar) drangen unbekannte Täter zunächst gewaltsam in den Innenraum des SB-Centers einer Bank an der Straße In der Fummer ein. Dann sprengten sie gegen 2:30 Uhr den dort aufgestellten Geldautomaten der Bank. Dabei wurden der Automat und das Gebäude erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht an das darin befindliche Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer Zeuge dieses Vorfalls war oder Angaben zu den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug machen kann, bzw. Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

