POL-HS: Fenster aufgehebelt

Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Ein Fenster eines Hauses an der Wassenberger Straße hebelten unbekannte Täter auf. Dann drangen sie zwischen dem 22. Dezember 2016 (Donnerstag) und dem 4. Januar 2017 (Mittwoch) in die Wohnung ein und durchsuchten alle Räume. Auch in diesem Fall muss noch ermittelt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell