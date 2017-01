POL-HS: Tasche aus Pkw gestohlen

Wegberg-Tüschenbroich (ots) - Eine rote Damentasche samt Mobiltelefon stahlen unbekannte Täter aus einem Pkw, der auf einem Waldparkplatz an der Straße In Tüschenbroich abgestellt war. Zuvor wurde an dem Wagen am 4. Januar (Mittwoch), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15:50 Uhr, eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell