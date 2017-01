POL-HS: Geschäftseinbrüche

Tüddern (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (5. Januar) in zwei Geschäfte an der Straße In der Fummer ein. Jeweils wurden die Räume durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zu gestohlenen Gegenständen gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell