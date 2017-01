POL-HS: Motorroller aus Garage entwendet

Gangelt (ots) - Nachdem sie das Tor aufgebrochen hatten, konnten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (5. Januar) in die Garage eines Hauses an der Straße Am Krümmelbach eindringen. Anschließend entwendeten sie daraus einen blau/schwarzen sowie einen grau/schwarzen Motorroller. Die beiden Zweiräder der Marke Piaggio vom Typ MO 7 und Gilera Runner 180 waren bei-de mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen. Außerdem nahmen sie aus der Garage noch eine Angelrute samt Tasche mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell