POL-HS: Sternsinger bei der Polizei zu Gast

Heinsberg (ots) - Schon traditionell besuchen die Sternsinger auch die Heinsberger Polizei. Wie jedes Jahr bitten sie dabei um Spenden für Kinder in Not. 2017 lautet das Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Die "kleinen Könige" von der Propstei St. Gangolf brachten mit musikalischer Begleitung und Pfarrer Mertens den Segen ins Polizeigebäude an der Carl-Severing-Straße, wo sie von Wachleiter Franz-Josef Rheimann und Martin Beckers von der Direktion Zentrale Aufgaben sowie weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Heinsberger Polizei gebührend empfangen wurden. Gerne nahmen die Anwesenden den Segen auch für ihrer Kolleginnen und Kollegen entgegen. Für ihr vorbildliches Engagement erhielten die Sternsinger natürlich auch eine Spende in ihre Sammelbüchse und eine süße Anerkennung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell