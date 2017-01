POL-HS: Wäschetrockner geriet in Brand

Geilenkirchen (ots) - Am Montag (2. Januar) geriet gegen 22:25 Uhr der Wäschetrockner in einem Haus an der Straße Bolleber in Brand. Die 37-jährige Bewohnerin versuchte zunächst selbst das Feuer zu löschen. Als dieses nicht gelang, informierte sie die Feuerwehr. Diese konnte das Elektrogerät aus dem Haus bringen und die Flammen löschen. Da die Frau möglicherweise Rauchgas eingeatmet hatte, wurde sie vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache sind aufgenommen und dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell