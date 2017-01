POL-HS: Opferstock in Kapelle aufgebrochen

Erkelenz-Golkrath (ots) - Den Opferstock in der Kapelle an der Straße Terreicken brachen unbekannte Täter am Neujahrstag (1. Januar) auf. Die Tat wurde zwischen 8 Uhr und 18 Uhr verübt. Gestohlen wurde das darin enthaltene Spendengeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell