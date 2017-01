POL-HS: Mit Pkw ins Feld gerutscht

Wassenberg-Steinkirchen (ots) - Am Dienstag (3. Januar) ereignete sich auf der Straße zwischen Steinkirchen und Heinsberg-Karken ein Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau aus Heinsberg leicht verletzt wurde. Die Heinsbergerin befuhr mit ihrem Pkw gegen 09:30 Uhr die Straße End von Karken nach Steinkirchen. Im Verlaufe der Fahrt verlor sie Ausgangs einer Linkskurve auf Grund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug kippte auf die linke Seite, wodurch die Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle brachte sie ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell