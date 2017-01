POL-HS: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wegberg (ots) - Am Montag (2. Januar) ereignete sich auf der Kreuzherrenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Gegen 15:10 Uhr überquerte die Wegbergerin mit ihrem Rollator die Fahrbahn der Kreuzherrenstraße in Höhe der Markusstraße, als sie von einem Pkw erfasst wurde. In diesem Wagen saß eine 31-jährige Frau aus Wegberg, die in Richtung Maaseiker Straße unterwegs war. Die Seniorin stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle brachte sie ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich an einer beampelten Fußgängerfurt. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls dauert zurzeit noch an, daher ist die Kreuzherrenstraße nur einseitig befahrbar.

Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell